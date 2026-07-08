Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Fluxo cambial total em 2026 até 3 de julho é positivo em US$ 16,824 bi, aponta BC

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 08.07.2026, 15:11:00 Editado em 08.07.2026, 15:20:02
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O fluxo cambial está positivo em US$ 16,824 bilhões em 2026 até 3 de julho, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira.

O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 17,599 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 34,423 bilhões no ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O segmento financeiro tem compras de US$ 366,245 bilhões e vendas de US$ 383,844 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial tem importações de US$ 124,382 bilhões e exportações de US$ 158,805 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 16,548 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 41,182 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 101,076 bilhões em outras operações.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BC/FLUXO CAMBIAL/JULHO/ATÉ DIA 3
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV