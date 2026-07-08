Fluxo cambial total em 2026 até 3 de julho é positivo em US$ 16,824 bi, aponta BC

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O fluxo cambial está positivo em US$ 16,824 bilhões em 2026 até 3 de julho, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira.

O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 17,599 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 34,423 bilhões no ano.

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O segmento financeiro tem compras de US$ 366,245 bilhões e vendas de US$ 383,844 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial tem importações de US$ 124,382 bilhões e exportações de US$ 158,805 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 16,548 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 41,182 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 101,076 bilhões em outras operações.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).