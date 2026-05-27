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ECONOMIA

Fluxo cambial total em 2026 até 22 de maio é positivo em US$ 11,246 bilhões, mostra BC

Escrito por Marianna Gualter* (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 15:53:00 Editado em 27.05.2026, 16:00:13
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O fluxo cambial ficou positivo em US$ 11,246 bilhões em 2026 até o dia 22 de maio, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 27.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 9,789 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 21,036 bilhões no ano.

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O segmento financeiro teve compras de US$ 282,456 bilhões e vendas de US$ 292,245 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial teve importações de US$ 94,450 bilhões e exportações de US$ 115,486 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 12,588 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 28,265 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 74,634 bilhões em outras operações.

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De acordo com os dados preliminares do BC, o Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 2,062 bilhões em maio até dia 22. Em abril, houve entrada líquida de US$ 9,202 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 7,444 bilhões até o último dia 22. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 39,810 bilhões e vendas no total de US$ 47,255 bilhões.

No comércio exterior, o saldo no período foi positivo em US$ 5,383 bilhões, com importações de US$ 14,461 bilhões e exportações de US$ 19,843 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,977 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 5,424 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 12,443 bilhões em outras entradas.

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Semana

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 3,650 bilhões na semana passada, informou o Banco Central. Entre os dias 18 e 22 de maio, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 4,952 bilhões. O valor é o resultado de compras de US$ 12,233 bilhões e vendas no total de US$ 17,185 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ bilhão, com importações de US$ 5,256 bilhões e exportações de US$ 6,558 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 742 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 1,639 bilhão em PA e US$ 4,178 bilhões em outras entradas.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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