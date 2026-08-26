Fluxo cambial total em 2026 até 21 de agosto fica positivo em US$ 17,144 bi, diz BC

O fluxo cambial ficou positivo em US$ 17,144 bilhões em 2026 até o dia 21 de agosto, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 26, pelo Banco Central. O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 24,562 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 41,706 bilhões no ano.

O segmento financeiro teve compras de US$ 440,607 bilhões e vendas de US$ 465,169 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

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O canal comercial teve importações de US$ 159,665 bilhões e exportações de US$ 201,371 bilhões.

Nas exportações, estão inclusos US$ 21,514 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 50,595 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 129,263 bilhões em outras operações.

Mensal

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Segundo dados preliminares do BC, o Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 2,552 bilhões em agosto até dia 21. Em julho, houve entrada líquida de US$ 1,939 bilhão.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 5,954 bilhões até o último dia 21. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 32,730 bilhões e vendas no total de US$ 38,684 bilhões.

No comércio exterior, o saldo no período foi positivo em US$ 3,402 bilhões, com importações de US$ 14,640 bilhões e exportações de US$ 18,042 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,047 bilhões em ACC, US$ 4,425 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 11,569 bilhões em outras entradas.

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Semanal

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 4,056 bilhões na semana passada, informou o Banco Central. Entre os dias 17 e 21 de agosto, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 3,337 bilhões. O valor é o resultado de compras de US$ 11,301 bilhões e vendas no total de US$ 14,637 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi negativo em US$ 719 milhões, com importações de US$ 5,781 bilhões e exportações de US$ 5,061 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 716 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 859 milhões em PA e US$ 3,485 bilhões em outras entradas.