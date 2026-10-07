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ECONOMIA

Fluxo cambial total em 2026 até 2 de outubro é positivo em US$ 11,500 bi, revela BC

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O fluxo cambial está positivo em US$ 11,500 bilhões em 2026 até o dia 2 de outubro, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 7. O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 35,108 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 46,608 bilhões no ano.

O segmento financeiro tem compras de US$ 525,721 bilhões e vendas de US$ 560,830 bilhões no período.

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Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial tem importações de US$ 192,504 bilhões e exportações de US$ 239,113 bilhões.

Nas exportações, estão inclusos US$ 26,236 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 60,449 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 152,428 bilhões em outras operações.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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