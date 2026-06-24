Fluxo cambial total em 2026, até 19 de junho, fica positivo em US$ 22,069 bi, diz BC

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O fluxo cambial do Brasil ficou positivo em US$ 22,069 bilhões 2026, até a sexta-feira, 19, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 24, pelo Banco Central. O fluxo financeiro ficou negativo em US$ 8,785 bilhões, e o comercial, positivo em US$ 30,854 bilhões.

O canal financeiro - que reúne investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações - teve compras de US$ 339,614 bilhões e vendas de US$ 348,399 bilhões no período.

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No canal comercial, as importações somaram US$ 112,932 bilhões, e as exportações, US$ 143,786 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 14,981 bilhões de adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 36,702 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 92,103 bilhões nas demais operações.

Mensal

Segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central, o fluxo cambial do Brasil ficou positivo em US$ 8,196 bilhões em junho, até a sexta-feira, 19. O fluxo financeiro ficou positivo em US$ 1,498 bilhões, e o comercial, positivo em US$ 6,697 bilhões.

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O canal financeiro teve compras de US$ 44,154 bilhões e vendas de US$ 42,655 bilhões no período.

No canal comercial, as importações somaram US$ 12,950 bilhões, e as exportações, US$ 19,647 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 1,632 bilhão de adiantamento de contrato de câmbio, US$ 5,204 bilhões em PA e US$ 12,810 bilhões nas demais operações.

Semanal

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O fluxo cambial do Brasil foi positivo em US$ 4,066 bilhões na semana passada, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central. O fluxo financeiro foi positivo em US$ 2,363 bilhões, e o comercial, positivo em US$ 1,702 bilhão.

O canal financeiro teve compras de US$ 17,614 bilhões e vendas de US$ 15,251 bilhões no período.

No canal comercial, as importações somaram US$ 4,184 bilhões, e as exportações, US$ 5,886 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 491 milhões de adiantamento de contrato de câmbio, US$ 1,558 bilhão em pagamento antecipado e US$ 3,838 bilhões nas demais operações.