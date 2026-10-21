Fluxo cambial total em 2026 até 16 de outubro é positivo em US$ 15,740 bi, mostra BC

O fluxo cambial ficou positivo em US$ 15,740 bilhões em 2026 até o dia 16 de outubro, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 21. O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 30,894 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 46,634 bilhões no ano.

O segmento financeiro teve compras de US$ 564,034 bilhões e vendas de US$ 594,928 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

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O canal comercial teve importações de US$ 202,417 bilhões e exportações de US$ 249,050 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 27,442 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 62,878 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 158,731 bilhões em outras operações.

Mensal

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 5,148 bilhões em outubro até o dia 16, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central. Em setembro, houve saída líquida de US$ 5,200 bilhões.

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O canal financeiro registrou entrada líquida de US$ 4,131 bilhões até o último dia 16. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 44,420 bilhões e vendas no total de US$ 40,289 bilhões.

No comércio exterior, o saldo no período foi positivo em US$ 1,016 bilhão, com importações de US$ 11,494 bilhões e exportações de US$ 12,510 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,409 bilhão em ACC, US$ 2,755 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 8,347 bilhões em outras entradas.

Semanal

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O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 1,933 bilhão na semana passada, informou o Banco Central. Entre os dias 13 e 16 de outubro, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 44 milhões. O valor é o resultado de compras de US$ 14,234 bilhões e vendas no total de US$ 14,190 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 1,889 bilhão, com importações de US$ 3,784 bilhões e exportações de US$ 5,673 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 744 milhões em ACC, US$ 1,349 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 3,580 bilhões em outras entradas.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado