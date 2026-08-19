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ECONOMIA

Fluxo cambial total em 2026 até 14 de agosto é positivo em US$ 21,200 bi, revela BC

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O fluxo cambial ficou positivo em US$ 21,200 bilhões em 2026 até o dia 14 de agosto, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 19. O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 21,226 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 42,425 bilhões no ano.

O segmento financeiro teve compras de US$ 429,306 bilhões e vendas de US$ 450,532 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

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O canal comercial teve importações de US$ 153,885 bilhões e exportações de US$ 196,310 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 20,797 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 49,735 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 125,777 bilhões em outras operações.

Mensal

Conforme os dados preliminares do BC, o Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 1,504 bilhão em agosto até o dia 14. Em julho, houve entrada líquida de US$ 1,939 bilhão.

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O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 2,618 bilhões até o último dia 14. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 21,429 bilhões e vendas no total de US$ 24,047 bilhões.

No comércio exterior, o saldo no período foi positivo em US$ 4,121 bilhões, com importações de US$ 8,859 bilhões e exportações de US$ 12,981 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,331 bilhão em ACC, US$ 3,566 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 8,084 bilhões em outras entradas.

Semanal

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Ainda segundo o BC, o Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 851 milhões na semana passada. Entre os dias 10 e 14 de agosto, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 2,616 bilhões.

O valor é o resultado de compras de US$ 10,380 bilhões e vendas no total de US$ 12,996 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 3,467 bilhões, com importações de US$ 4,284 bilhões e exportações de US$ 7,751 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 832 milhões em ACC, US$ 2,204 bilhões em PA e US$ 4,715 bilhões em outras entradas.

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