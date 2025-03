Fluxo cambial total em 2025, até 21 de fevereiro, é negativo em US$ 7,591 bi, diz BC

O fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 7,591 bilhões em 2025, até o dia 21 de fevereiro, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 26, pelo Banco Central. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 7,184 bilhões. O comercial, saldo negativo de US$ 407 milhões.

O canal financeiro teve compras de US$ 75,789 bilhões e vendas de US$ 82,972 bilhões. O segmento reúne investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamentos de juros, entre outras operações.

A conta de comércio exterior teve importações de US$ 34,050 bilhões e exportações de US$ 33,643 bilhões.

Nas exportações, estão inclusos US$ 3,687 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 9,703 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 20,252 bilhões em outras operações.

Mensal

Conforme os dados preliminares divulgados pelo BC, o fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 666 milhões em fevereiro, até o dia 21. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 2,482 bilhões. O comercial, saldo positivo de US$ 1,816 bilhão.

O canal financeiro teve compras de US$ 29,738 bilhões e vendas de US$ 32,220 bilhões.

A conta de comércio exterior teve importações de US$ 12,076 bilhões e exportações de US$ 13,892 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 1,428 bilhão em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 5,546 bilhões em pagamento antecipado e US$ 6,918 bilhões em outras operações.

Semanal

Segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central, o fluxo cambial do Brasil foi positivo em US$ 1,669 bilhão na semana passada. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 854 milhões entre os dias 17 e 21. O comercial, saldo positivo de US$ 2,523 bilhões.

O canal financeiro teve compras de US$ 9,449 bilhões e vendas de US$ 10,303 bilhões no período.

A conta de comércio exterior teve importações de US$ 4,333 bilhões e exportações de US$ 6,856 bilhões na semana. Nas exportações, estão inclusos US$ 489 milhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 3,270 bilhões em pagamento antecipado e US$ 3,097 bilhões em outras operações.