Fluxo cambial no ano até 17 de fevereiro é positivo em US$ 9,526 bi, mostra BC

Thaís Barcellos (via Agência Estado)

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 9,526 bilhões em 2023 até 17 de fevereiro, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 23. No mesmo período do ano passado, havia entrada líquida de US$ 6,251 bilhões. Em 2022, o saldo foi negativo em US$ 3,233 bilhões.

Com a entrada em vigor da lei cambial, operações de até US$ 50 mil, cerca de 3% do total negociado no mercado de câmbio primário, podem ser informadas ao BC até o dia 5 do mês subsequente. Desta forma, o saldo final oficial de cada mês só será conhecido na terceira semana do mês subsequente.

No acumulado do ano, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 4,629 bilhões no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 74,758 bilhões e retiradas no total de US$ 70,129 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo em 2023 é positivo em US$ 4,898 bilhões, com importações de US$ 29,414 bilhões e exportações de US$ 34,312 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 4,120 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 6,895 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 23,297 bilhões em outras entradas.

Fevereiro

Depois de encerrar janeiro com entradas líquidas de US$ US$ 4,169 bilhões, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 5,357 bilhões em fevereiro, até o dia 17, conforme o Banco Central.

Até o dia 17 de fevereiro, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 2,251 bilhões. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 26,477 bilhões e retiradas no total de US$ 24,226 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de fevereiro, até o dia 17, foi positivo em US$ 3,106 bilhões, com importações de US$ 10,427 bilhões e exportações de US$ 13,533 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,874 bilhão em ACC, US$ 3,220 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 8,440 bilhões em outras entradas.

Semana

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 1,706 bilhão na semana passada, de 13 a 17 fevereiro, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 636 milhões no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 10,966 bilhões e retiradas no total de US$10,330 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 1,070 bilhão, com importações de US$ 4,836 bilhões e exportações de US$ 5,906 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 830 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 1,908 bilhão em PA e US$ 3,167 bilhões em outras entradas.