Fleury tem lucro líquido de R$ 93,9 milhões no 1º trimestre, queda de 15%

O lucro líquido do Fleury totalizou R$ 93,9 milhões no primeiro trimestre de 2023, valor 15% abaixo na comparação com o mesmo período de 2022. A margem líquida foi de 7,6%, um recuo de 254 bps na mesma base de comparação.

A companhia teve Ebitda de R$ 345,8 milhões entre janeiro e março, alta de 5,9% sobre o primeiro trimestre do ano passado. A margem Ebitda foi de 28%, queda de 200 bps na comparação anual.

A receita líquida teve um aumento de 13,5% no período frente a um ano antes, chegando a R$ 1,236 bilhão.

Já o resultado financeiro da companhia representou uma despesa de R$ 89,5 milhões com crescimento de 36,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse comportamento, segundo a companhia, em seu release de resultados, "reflete a elevação da taxa de juros impactando as dívidas bancárias".

A dívida líquida atingiu R$ 1,5 bilhão em março, um aumento de 1% em relação ao trimestre anterior e redução de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior. A alavancagem foi 1,2x ao final do trimestre, estável em relação ao trimestre anterior e 0,2x abaixo do mesmo indicador ao final do primeiro trimestre de 2022.