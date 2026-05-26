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Flávio: Disse a Trump que EUA terá país aliado e não será necessário taxar empresas brasileiras

Escrito por Naomi Matsui e Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 20:47:00 Editado em 27.05.2026, 02:10:58
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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, afirmou nesta terça-feira, 26, ter dito ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o país não precisará mais taxar produtos brasileiros, caso o senador seja eleito presidente. Segundo Flávio, os motivos serão os acordos a serem selados entre os dois países.

"Em função de como o governo Lula trata os Estados Unidos, ameaçando o dólar como padrão internacional, no comércio entre países, o que eu disse é que os Estados Unidos teriam um País aliado no Brasil, que não seria necessário ele usar o mecanismo de taxar as empresas brasileiras, porque teríamos a condição de sentar como adultos", declarou Flávio em entrevista coletiva a jornalistas, após se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca.

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Flávio afirmou que, se eleito, negociará acordos benéficos para as empresas dos dois países.

Segundo o senador, a conversa com Trump durou 1h40 e, nela, o norte-americano passou dez minutos falando sobre as reformas na Casa Branca. Flávio disse que outros temas envolveram a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a classificação de organizações criminosas brasileiras como organizações terroristas. Ele disse, porém, não ter recebido um posicionamento de Trump sobre a classificação. "Ele falou que estava analisando isso ainda, mas obviamente que não pode tomar uma decisão definitiva para me dar", declarou.

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