Fitch: tensões geopolíticas obscurecem crescimento e investimento na Europa

A perspectiva para o crédito europeu permanece amplamente neutra, mas tensões geopolíticas aumentadas - particularmente devido a mudanças significativas na política externa dos EUA - elevam os riscos para o crescimento e investimento, diz a Fitch Ratings em um novo relatório.

O crescimento econômico para a zona do euro também deve permanecer bastante estável, no cenário base da Fitch. Refletindo isso, o equilíbrio das perspectivas de classificação líquida - a diferença entre perspectivas positivas e negativas - está próximo de zero tanto para emissores de grau de investimento quanto para emissores de alto rendimento, embora tenha havido um declínio constante no saldo positivo para alto rendimento nos últimos trimestres.

As expectativas da agência para as condições de crédito europeias desenvolvidas em todos os setores principais - incluindo soberanos, finanças estruturadas, bancos e empresas - é de nenhuma mudança material em relação a 2025. "Mudamos várias perspectivas de desempenho de setor e ativos europeus para 'neutro' para 2026, após demonstrada resiliência à disrupção e crescimento econômico lento em 2025", acrescenta.

As tensões recentes com Washington provavelmente amplificarão as pressões de gastos com defesa na Europa, adicionando aos desafios enfrentados pelos esforços de consolidação fiscal em alguns países, comenta a Fitch.