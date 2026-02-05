Fitch: Tarifa Efetiva dos EUA cai para 12,7% com mudanças tarifárias e de fluxos de importação

A Fitch Ratings atualizou seu monitor de Taxa de Tarifa Efetiva (ETR, em inglês) dos EUA e agora estima taxa geral do país em 12,7%, abaixo dos 13,6% publicados na atualização de novembro de 2025. A queda reflete recuo das tarifas de importações indianas, de 50% para 18%, juntamente com tarifas mais baixas sobre a Suíça e estimativas de ETR revisadas para o Canadá e México.

Segundo a agência, relatórios indicaram que uma tarifa penal separada de 25% vinculada às compras de petróleo russo pela Índia também será suspensa, o que fez a ETR indiana cair de 35,2% para 15,6%. Já com o quadro EUA-Suíça-Liechtenstein, que entrou em vigor em novembro, a ETR da Suíça caiu para 6,1%, de 14,6% anteriormente, estima a Fitch.

As ETRs estimadas para o Canadá e o México também diminuíram, com o Canadá caindo para 4,6%, de 5,9%, e o México de 5,8% para 5,4%. "Isso reflete dados aduaneiros atualizados até novembro de 2025, que mostram que, em média, cerca de 84% das importações do México e cerca de 88% das importações do Canadá entraram nos EUA isentas de impostos entre setembro e novembro", acrescenta o relatório.

A Fitch agora assume que 80% das importações mexicanas e 85% das canadenses serão isentas de impostos sob o regime tarifário atual - em comparação com a suposição anterior de 75%.

A atualização do monitor também reflete novos dados sobre fluxos reais de importação da China. As importações de Pequim como uma parcela do total de importações dos EUA caíram para cerca de 8,0% em novembro, de cerca de 13,4% no final de 2024. Essa queda, contudo, foi compensada por aumentos nas importações do Vietnã e de Taiwan, que têm ETRs de 12,7% e 3,5%, respectivamente.