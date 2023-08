Fitch reitera rating do Estado do RJ e revisa para positiva perspectiva da capital fluminense

A Fitch reafirmou o rating de longo prazo do Estado do Rio de Janeiro em "BB", com perspectiva estável. A agência também reiterou a nota da cidade do Rio de Janeiro em "B+", mas revisou a perspectiva de estável para positiva.

Em comunicado, a instituição explica que a avaliação do Estado é beneficiada pela adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, que ajuda a melhorar a sustentabilidade da dívida estadual.

No caso da capital fluminense, a Fitch vê uma melhora na gestão fiscal e nas métricas de liquidez nos últimos anos.