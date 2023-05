Fitch reitera rating 'BBB-' da Índia, com perspectiva estável

André Marinho (via Agência Estado)

A Fitch Ratings reiterou, nesta segunda-feira, 8, a nota de crédito de longo prazo em moeda estrangeira da Índia em "BBB-", com perspectiva estável. Segundo a agência, a decisão reflete o cenário de crescimento econômico mais forte que o de pares, além de um perfil finanças externas resiliente.

A instituição prevê que o país asiático registrará uma das mais altas taxas de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, em 6% no ano fiscal de 2024, que se encerra em março do ano que vem.

"Ainda assim, os ventos contrários da inflação elevada, altas taxas de juros e demanda global moderada, juntamente com o enfraquecimento da demanda reprimida induzida pela pandemia, desacelerarão o crescimento de nossa estimativa de 7,0% no ano fiscal de 2023, antes de se recuperar para 6,7% no ano fiscal de 2025", explica a agência.