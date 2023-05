Fitch reitera rating 'AAA' da Austrália, com perspectiva estável

André Marinho (via Agência Estado)

A Fitch reiterou o rating de longo prazo em moeda estrangeira da Austrália em "AAA", com perspectiva estável. Segundo a agência de classificação de risco, a avaliação é sustentada por instituições fortes do país e um cenário fiscal saudável.

A instituição prevê que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da economia da Oceania deve desacelerar de 3,6% em 2022 a 1,5% em 2023, como resultado da escalada de juros e uma inflação ainda elevada. "As exportações de serviços estão mostrando uma forte recuperação, enquanto a recuperação da economia chinesa oferece um benefício modesto", avalia.

Para a Fitch, o aumento de 25 pontos-base na taxa básica do BC australiano este mês, para 3,85%, foi o último do ciclo. A expectativa é de que, nesse cenário, a inflação caia de cerca de 7% a 3,5% no final deste ano.