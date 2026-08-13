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Fitch reitera rating 'AA+' dos EUA, com perspectiva estável

Escrito por Darlan de Azevedo e Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Fitch Ratings reafirmou nesta quinta-feira, 13, o rating de crédito de longo prazo em moeda estrangeira dos Estados Unidos em 'AA+', com perspectiva estável. Segundo a agência, a nota reflete a força da economia americana, a alta renda per capita e a flexibilidade excepcional de financiamento, sustentada pelo papel do dólar como principal moeda de reserva global.

"O crescimento dos EUA permanecerá relativamente resiliente em 1,9% em 2026-2027, mas abaixo de 2,8% em 2025. A resiliência da economia diante das maiores incertezas com mudanças tarifárias e picos nos preços do petróleo reflete sua capacidade de absorver choques e destaca sua flexibilidade", diz a agência no comunicado.

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A Fitch, no entanto, ressaltou que o nível de endividamento público segue como fator de preocupação e limita a avaliação do país.

Para a agência, os EUA enfrentam déficits fiscais elevados e o governo não adotou medidas efetivas de consolidação das contas.

A agência projeta que o déficit do governo vai aumentar para 7,4% do PIB em 2026, ante 6,8% em 2025, puxado pelos cortes de impostos da lei "One Big Beautiful Bill Act" e por US$ 100 bilhões em reembolsos de tarifas até julho de 2026.

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A Fitch também projeta inflação média de 3,6% em 2026, bem acima da meta de 2% do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

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