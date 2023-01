Fitch rebaixa rating da Americanas para 'C'

Marcia Furlan (via Agência Estado)

A Fitch Ratings rebaixou os ratings de Inadimplência de Emissor (IDRs) de Longo Prazo em Moeda Estrangeira e Moeda Local da Americanas de 'CC' para 'C'. O rating de Longo Prazo em Escala Nacional passou de 'CC(bra)' para C(bra)'.

A agência também rebaixou o rating das notas globais seniores sem garantia emitidas pelas subsidiárias integrais JSM Global S.a.r.l. e B2W Digital Lux S.a.r.l. para 'C'/'RR4', de 'CC'/'RR4', e o rating das debêntures quirografárias da Americanas para 'C(bra)', de 'CC(bra)'.

Segundo a Fitch, o rebaixamento para 'C' reflete o anúncio feito pela Americanas de obtenção de medida liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que estabeleceu, entre outras medidas de proteção, a suspensão da exigibilidade de todas as obrigações relacionadas a instrumentos financeiros, como principal e juros da dívida.

"Caso a Americanas anuncie formalmente um plano de reestruturação, os ratings serão rebaixados para 'RD' para refletir um default restrito ou 'D' se a empresa entrar com pedido de recuperação judicial", diz o relatório da agência.