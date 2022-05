Fitch reafirma rating do México em BBB-, com perspectiva estável

Da Redação

A Fitch reafirmou o rating BBB- do México nesta terça-feira, 17, com perspectiva estável. A nota de crédito do país é apoiada, de acordo com a agência de classificação de risco, por uma política macroeconômica "prudente", finanças externas "estáveis e robustas" e dívida/PIB projetada em níveis abaixo da mediana dos pares.

"O rating é limitado por governança fraca, desempenho de crescimento moderado de longo prazo, intervenção política contínua que afeta as perspectivas de investimento e potenciais passivos contingentes da Pemex petroleira estatal", pondera a Fitch.

A perspectiva estável, por sua vez, é apoiado por finanças públicas estáveis e a uma estabilidade macroeconômica mais ampla, apesar dos desafios das perspectivas de crescimento econômico fracas.

"Isso apoia nossa avaliação da credibilidade da macropolítica como força de classificação e respaldo para a confiança do setor privado, apesar das contínuas intervenções de política microeconômica e dos desafios de governança", aponta a agência.

Para a Fitch, as receitas relacionadas ao petróleo acima do orçado pelo governo federal serão compensadas pelo impacto do estímulo fiscal à gasolina, pois a administração está comprometida em manter os preços estáveis nas bombas em termos reais.

O governo está administrando os preços reduzindo o imposto sobre o consumo de gasolina (agora em 0%) e concedendo créditos fiscais aos fornecedores, aponta a agência. A Fitch espera que a receita mais alta relacionada ao petróleo compense a menor arrecadação de impostos relacionada à gasolina.