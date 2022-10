Fitch reafirma rating da Alemanha em AAA, com perspectiva estável

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

A Fitch reafirmou nesta sexta-feira, 21, o rating da Alemanha em AAA, com perspectiva estável. Em comunicado, a agência destaca a economia diversificada e de alto valor agregado, as instituições fortes e o histórico de finanças públicas sólidas do país. Ela cita também o fato de que ele é o emissor primário de referência da zona do euro, o que lhe dá "flexibilidade financeira significativa", enquanto seu superávit em conta corrente apoia a posição líquida de credora externa.

Para a Fitch, a Alemanha deve evitar um racionamento disseminado de energia nos próximos meses no inverno local, graças à diversificação rápida das fontes de energia e a "cortes substanciais no consumo doméstico". A agência, porém, prevê contração econômica durante o período do inverno de 2022 e o de 2023, diante de um choque de energia severo disparado pela guerra na Ucrânia, enquanto o crescimento enfraquecia ainda mais em consequência da desaceleração da China, segundo maior mercado exportador dos alemães.

A Fitch projeta que a economia alemã cresça 1,4% em 2022, sofra contração de 0,5% em 2023 e avance 2,3% em 2024, uma revisão em baixa "significativa" ante a última revisão de rating, de abril deste ano.

Ela também diz que o ambiente de "inflação muito elevada será mais prolongado do que o antes esperado, apesar da recessão". O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) alemão harmonizado para a zona do euro deve ficar em 8,5% em 2022 e em 6,4% em 2023, diz a agência.