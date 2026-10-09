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Fitch reafirma rating 'AAA' da Austrália com perspectiva estável, alertando para dívida elevada

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Fitch Ratings reafirmou nesta sexta-feira a nota de crédito soberano da Austrália em "AAA", com perspectiva estável, apoiada pela qualidade das instituições, pela resiliência econômica e pelo status do dólar australiano como moeda de reserva.

A agência alertou, porém, que a dívida pública e os custos de financiamento permanecem elevados em comparação com outros países de classificação equivalente.

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A Fitch projeta crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,1% em 2026 e de 2% em 2027 e 2028, acima da mediana de 1,6% dos países com nota "AAA".

A desaceleração reflete a política monetária mais restritiva do Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) e a fraqueza da produtividade.

No cenário fiscal, a agência prevê redução do déficit do governo geral de 2,9% do PIB no ano fiscal de 2026 para 2,1% em 2027, com retorno ao superávit primário. A dívida deve permanecer próxima de 51% do PIB em 2027 e 2028, acima da mediana de 39,5% dos pares. Os pagamentos de juros, por sua vez, devem atingir 6,9% da receita pública em 2027, maior proporção entre os soberanos avaliados com "AAA".

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A Fitch espera que o RBA mantenha a taxa básica de juros em 4,6% durante todo o ano de 2027, embora não descarte novos aumentos. A inflação média deve alcançar 4% em 2026, retornar à faixa da meta de 2% a 3% em 2027 e atingir seu ponto médio em 2028.

Entre os riscos para a nota, a agência cita uma consolidação fiscal insuficiente, desaceleração prolongada do crescimento e deterioração da capacidade de pagamento das famílias, cuja dívida equivale a 178% da renda disponível.

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