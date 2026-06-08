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Fitch muda perspectiva de soberanos para 'em deterioração' com contágio da guerra no Irã

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 08.06.2026, 16:44:00 Editado em 08.06.2026, 17:01:53
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A Fitch Ratings alterou a perspectiva para o setor soberano global em 2026 de "neutra" para "em deterioração", devido ao impacto da guerra entre os EUA e Israel contra o Irã. "Esperamos que o conflito enfraqueça o crescimento do PIB, aumente a inflação e os rendimentos dos títulos, e eleve os riscos geopolíticos. No entanto, a recente resiliência da economia global e as condições de financiamento atenuam os riscos", pontuou a agência de avaliação de risco de crédito nesta segunda-feira, 8.

Mesmo com a visão mais pessimista globalmente, a Fitch considerou que a maioria dos soberanos da América Latina parece bem posicionada, devido a condições macroeconômicas iniciais favoráveis, amortecedores de política e, em alguns casos, benefícios nos termos de troca.

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Outra resiliência é a Grande China, que teve a única melhora de perspectiva, passando a "neutra" - uma vez que exportações robustas sustentam o crescimento e a deflação parece estar terminando. Os estoques de petróleo bruto, a capacidade doméstica de refino e fontes de energia diversificadas protegem a Grande China do choque energético.

Exportações fortes relacionadas com IA apoiam muitos soberanos da Ásia-Pacífico, mas as economias dessa região são altamente intensivas em energia e dependentes de importações de petróleo e gás através do Estreito de Ormuz, segundo a Fitch.

A maioria dos soberanos do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) beneficia de balanços sólidos, apoiados por canais alternativos de exportação, ou de perspectivas de apoio adicional. Contudo, o impacto no ambiente de segurança e de negócios será duradouro. Os riscos geopolíticos permanecem elevados na Europa de Leste devido à guerra na Ucrânia, à atividade híbrida russa e às tensões entre os EUA e outros membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

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Os preços mais altos da energia estão enfraquecendo as perspectivas econômicas e inflacionárias nos mercados desenvolvidos, aumentando as pressões sobre as finanças públicas. "Dadas as posições de partida mais fracas, esperamos que o apoio orçamentário na Europa Ocidental seja menor do que em 2022-2023. O One Big Beautiful Bill Act reduzirá as receitas fiscais dos EUA, alargando o déficit da administração pública em geral deste ano para 7,9% do PIB", projetou a Fitch.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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