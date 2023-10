Fitch: EUA devem ter recessão moderada em 2024; dinâmica positiva de rating está desacelerando

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Natália Coelho (via Agência Estado)

A Fitch Ratings avalia que o aperto monetário do Federal Reserve (Fed) aumenta a probabilidade de uma recessão moderada no início de 2024 e que há sinais de que a "dinâmica positiva" dos ratings no país começou a desacelerar.

Conforme avaliação da agência de classificação de risco, o terceiro trimestre apresentou 26 elevações e 27 rebaixamentos de rating de entes subnacionais americanos, em comparação com 61 e 20, respectivamente, no segundo trimestre deste ano.

"O crescimento das receitas começa a abrandar para os Estados e governos locais dos EUA e uma recessão esperada no primeiro semestre do próximo ano enfraquecerá ainda mais as condições macro", disse a chefe de Finanças Públicas dos EUA da Fitch, Arlene Bohner.