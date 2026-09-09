Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Fitch: Colômbia precisa de medidas extraordinárias para estabilizar dívida

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Fitch Ratings alertou a Colômbia para a necessidade de medidas significativas para estabilizar a dívida do país, em meio a um cenário fiscal desafiador. Segundo a Fitch, a falha em implementar passos de consolidação, com déficits persistentemente altos e uma trajetória acentuada da dívida em relação ao PIB, pode aumentar a pressão sobre a classificação de risco do país.

"Mesmo que a lei de ajuste fiscal alcance a meta de consolidação de 2,2% do PIB, os déficits provavelmente superarão significativamente as previsões anteriores da Fitch", diz da agência de risco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O orçamento de 2027, apresentado pelo novo governo de Abelardo de la Espriella, projeta um déficit fiscal mais amplo do que o sinalizado pelo governo anterior, refletindo um quadro mais realista dos desafios fiscais da Colômbia, segundo a agência.

"O orçamento inclui gastos significativamente mais altos com pensões, saúde, educação e subsídios de energia", alerta a Fitch. "Além disso, os custos de juros foram revisados para cima, uma vez que recompras de títulos abaixo do par reduziram o estoque nominal da dívida, mas fixaram taxas mais altas".

A Fitch estima que um ajuste de 4 pontos porcentuais do PIB seria necessário para estabilizar a dívida/PIB. Um esforço ainda maior pode ser necessário, dado o pior ponto de partida identificado pelo novo governo, segundo a agência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O orçamento assume US$ 27 bilhões em empréstimos externos brutos e US$ 23 bilhões em termos líquidos, mais que o dobro dos níveis de 2026, para aliviar o fardo em um mercado doméstico que se tornou caro. "Esse nível de empréstimo pode ser difícil de alcançar nos mercados de títulos e pode exigir apoio substancial de instituições financeiras internacionais", diz a Fitch no relatório.

Segundo a Fitch, o rebaixamento da classificação da Colômbia, em dezembro, antecipou o aumento da dívida, e a classificação ainda tem alguma margem para absorver uma trajetória pior.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
alerta Colômbia dívida Fitch MEDIDAS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV