Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Fitch coloca ratings da Amaggi em observação negativa após compra de fatia da FS

Escrito por Leandro Silveira (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 14:24:00 Editado em 22.05.2026, 14:29:19
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A agência de classificação de risco Fitch colocou os ratings da Amaggi em observação negativa após a aquisição de 40% da FS, operação financiada por uma nova dívida de US$ 700 milhões. Segundo a agência, a transação deve elevar significativamente a alavancagem da companhia e reduzir sua flexibilidade financeira.

A Fitch afirmou que os índices de alavancagem ajustada por estoques com liquidez imediata (RMI) devem subir para 7,1 vezes em 2026, enquanto a alavancagem líquida permanecerá acima de 4 vezes nos próximos anos, patamares considerados incompatíveis com a atual nota "BB-". A agência informou que, caso a operação seja aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e concluída, os ratings provavelmente serão rebaixados em um grau.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apesar da piora esperada nos indicadores financeiros, a Fitch destacou que a aquisição fortalece o perfil estratégico da Amaggi ao ampliar a diversificação dos negócios e aumentar a integração da companhia na cadeia do milho e dos biocombustíveis. Segundo a agência, o investimento amplia a exposição da empresa a produtos de maior valor agregado, embora os benefícios sejam neutralizados, no curto e médio prazo, pela pressão adicional sobre o perfil financeiro.

A agência também apontou que a perspectiva para a soja em Mato Grosso segue estável em 2026, com produção estimada em cerca de 51 milhões de toneladas, em linha com 2025. A avaliação considera que uma safra robusta melhora a concorrência pela originação, favorece spreads comerciais e ajuda a diluir custos logísticos. Ainda assim, a Fitch alertou para riscos climáticos relacionados ao El Niño no segundo semestre e para possíveis impactos do conflito no Irã sobre fertilizantes e fretes em 2027.

Nas projeções da agência, os preços da soja devem ficar em US$ 11,30 por bushel em 2026 e US$ 11,10 em 2027, enquanto o milho deve permanecer em US$ 4,47 por bushel nos dois anos. A Fitch avaliou que esses níveis não devem pressionar o capital de giro das tradings, embora o custo dos fertilizantes no segundo semestre de 2026 exija monitoramento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Fitch ressaltou ainda que a Amaggi mantém posição relevante em Mato Grosso, competindo com gigantes globais como Archer Daniels Midland, Cargill e Bunge na originação de grãos. A empresa comercializa cerca de 18 milhões de toneladas de grãos por ano e possui 386 mil hectares de terras agrícolas.

No aspecto operacional, a agência projeta margem Ebitda em torno de 5,3% em 2026, acima dos 3,6% registrados em 2024, mas abaixo dos 6,1% observados em 2025. O fluxo de caixa operacional estimado pela Fitch é de US$ 209 milhões em 2026 e US$ 252 milhões em 2027.

A Fitch também avaliou que a liquidez da Amaggi deve se enfraquecer após a operação, devido ao aumento da alavancagem e dos riscos de refinanciamento no médio prazo. Em dezembro de 2025, a companhia possuía caixa e aplicações financeiras de US$ 870 milhões, frente a uma dívida de curto prazo de US$ 890 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Amaggi Fitch rating
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV