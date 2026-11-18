O aumento dos rendimentos dos títulos soberanos de longo prazo na zona do euro renovou a atenção sobre se o Banco Central Europeu (BCE) pode alterar sua política para o balanço patrimonial, talvez pausando o aperto quantitativo para ajudar a aliviar a pressão ascendente, diz a Fitch Ratings em relatório divulgado nesta quarta-feira, 18.

O BCE está comprometido em reduzir seu balanço patrimonial até o ponto em que as reservas bancárias se tornem amplas em vez de abundantes. A carteira de títulos do banco diminuiu 1,6 trilhão de euros desde março de 2023, e cerca de 440 bilhões de euros em títulos vencerão em 2027, e os recursos financeiros resultantes não devem ser reinvestidos. No ritmo atual de aperto, as reservas se aproximarão de 1,5 trilhão de euros até o primeiro trimestre de 2028, diz a agência.

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Segundo a Fitch, o limiar para a escassez de reservas é inerentemente incerto. A análise do BCE publicada em 2026 citou uma faixa de 600 bilhões de euros a 2,2 trilhões de euros. O BCE poderia, portanto, argumentar a favor de desacelerar ou parar a redução do balanço patrimonial mais cedo, frisa.

O fim do aperto quantitativo pode reduzir a pressão ascendente sobre os rendimentos dos títulos de longo prazo, mas o efeito pode ser limitado, ressalta a agência. "Uma vez que a demanda de reservas dos bancos junto ao BCE atinja um certo nível, o banco central atenderia a isso tanto por meio de operações de refinanciamento quanto pela construção de uma carteira de títulos 'estrutural' com dívida de curto prazo, reduzindo a exposição ao risco de duração", explica a Fitch.