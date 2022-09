Fitch atribui rating B+ à cidade do Rio de Janeiro, com perspectiva estável

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

A Fitch atribuiu rating B+ à cidade do Rio de Janeiro, com perspectiva estável. Para a agência, há um "alto risco" de que a capacidade dela de cobrir seu serviço da dívida com o balanço operacional possa enfraquecer de modo inesperado, no horizonte da previsão, entre 2022 e 2026, devido a receita mais baixa, mais gastos, um inesperado aumento nos passivos ou exigências no serviço da dívida.

Segundo a Fitch, a alta dependência de transferências é uma fraqueza na avaliação de governos locais e regionais do Brasil.

O Rio sofre com a grande desigualdade, com uma proporção "significativa" de sua população no setor informal, o que cria desafios para eventuais ajustes na coleta tributária, acrescenta a agência.