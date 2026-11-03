Fitch afirma rating BB da Petrobras e mantém perspectiva estável

A Fitch reafirmou os ratings em moeda estrangeira e moeda local de longo prazo da Petrobras em BB, mantendo a perspectiva estável. A classificação nacional de longo prazo da estatal foi mantida em AAA(bra), também com perspectiva estável. Além disso, a Fitch elevou o perfil de crédito autônomo (SCP, na sigla em inglês) da estatal de bbb para bbb+, refletindo melhorias na governança e eficácia de gestão, além de uma sólida geração de fluxo de caixa e baixa alavancagem.

A decisão da Fitch de afirmar as classificações da Petrobras está ligada à classificação soberana do Brasil, atualmente em BB com perspectiva estável. Isso ocorre porque o governo brasileiro, que detém 50,3% dos direitos de voto da Petrobras, pode influenciar significativamente a estratégia e decisões de investimento da empresa.

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Apesar do SCP mais elevado, as classificações da Petrobras são limitadas pelo rating soberano brasileiro, conforme os critérios de entidade relacionada ao governo (GRE, na sigla em inglês) da Fitch, que consideram a ausência de mecanismos legais que isolem os fluxos de caixa da Petrobras de interferências governamentais.

A elevação do SCP para 'bbb+' reflete a eficácia comprovada da governança da Petrobras, que, apesar da propriedade concentrada, demonstrou supervisão eficaz e transparência. A estrutura de governança da empresa, com a maioria dos membros do conselho indicados pelo acionista controlador, tem sido capaz de mitigar riscos associados à racionalidade econômica e contágio.

O desempenho operacional e financeiro robusto da Petrobras também foi destacado pela Fitch. A empresa possui uma escala operacional e reservas comparáveis às de grandes empresas internacionais de petróleo, com previsão de produção superior a 3,2 milhões de barris de óleo equivalente por dia até 2029. A forte estrutura financeira, com alavancagem abaixo de 1,0 vez, sustenta o SCP elevado.

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Entretanto, a flexibilidade financeira da estatal, que inclui acesso a mercados internacionais e financiamento doméstico, restringe um pouco seu SCP. Além disso, o ambiente operacional do Brasil, avaliado em BB+, limita a previsibilidade das condições operacionais da Petrobras em comparação com jurisdições mais fortes, impactando o SCP.

Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast