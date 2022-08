'Fiquei quase sem patrimônio para pagar dívidas', diz produtor

Fernanda Guimarães e José Maria Tomazela (via Agência Estado)

Para o produtor rural Ari Baltazar Langer, de Gaúcha do Norte, em Mato Grosso, a possibilidade de pedir recuperação judicial chegou tarde. No ano passado, ele foi obrigado a se desfazer de máquinas, tratores e de mais da metade da área própria de plantio.

"Entreguei colhedeira, caminhão, caminhonete E continuava endividado. Por fim, vendi 324 hectares de terra própria, e só assim consegui pagar as dívidas. Fiquei quase sem patrimônio, mas não posso parar de trabalhar para não perder o resto", disse ele. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.