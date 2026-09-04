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Finep recebe propostas para programa de inovação em semicondutores

Escrito por Juliana Garçon (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) encerra em 30 de setembro a chamada pública para o programa Mais Inovação - Rodada 2 - Semicondutores, com R$ 100 milhões em subvenção econômica. Empresas de todos os portes podem se inscrever pelo site da agência. A Finep é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Na chamada, já há seis propostas em análise, que resultam em uma demanda por financiamento de R$ 104.445.844 - pouco mais que o total de recursos disponibilizados, mas os projetos aprovados ainda serão anunciados. O chamamento foi aberto em março.

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A iniciativa busca fortalecer competências nacionais, apoiar o desenvolvimento de soluções inovadoras e ampliar a capacidade tecnológica do País, com foco em aumentar a competitividade e inserir o Brasil de forma mais relevante na cadeia global de semicondutores, disse em nota o presidente da Finep, Luiz Antônio Elias.

A meta do governo é dobrar a participação do Brasil na cadeia global de semicondutores, de 1% para 2% até 2033. O setor de semicondutores ganhou status estratégico com a expansão da inteligência artificial, data centers e novas tecnologias.

O mercado global movimentou US$ 791,7 bilhões em 2025, disse a Finep, citando dados da Semiconductor Industry Association (SIA). No Brasil, o faturamento projetado é de US$ 2,5 bilhões em 2026, diz a Finep, citando a Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores (Abisemi).

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O montante é uma parcela do total importado - em 2025, o País importou cerca de US$ 6 bilhões em semicondutores, acrescentou a Finep, citando a Associação Brasileira da Indústria Elétrica Eletrônica (Abinee).

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SEMICONDUTORES/FINEP/MAIS INOVAÇÃO/PROPOSTAS
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