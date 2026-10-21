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Finep amplia crédito descentralizado para inovação e financiamentos podem chegar a R$ 6,8 bi

Escrito por Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Com as contratações de recursos do programa de crédito descentralizado Inovacred se aproximando do teto, a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), aprovou uma complementação de R$ 1,95 bilhão. Com esse reforço, a oferta total de crédito em 2026 pode chegar a R$ 6,8 bilhões.

Os recursos adicionais para projetos de inovação serão distribuídos da seguinte forma: 70% para as regiões Sul e Sudeste e 30% para Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No Sul e Sudeste, os recursos estavam próximos do limite de R$ 3,5 bilhões e poderão chegar a R$ 4,55 bilhões. Já as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste contam com R$ 778 milhões aprovados - e ainda há crédito disponível -, com limite de R$ 1,95 bilhão.

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Os recursos podem ser usados para compra de equipamentos, desenvolvimento tecnológico, implantação ou modernização de processos e outras despesas vinculadas ao projeto de inovação financiado.

Em 2026, as aprovações - ou seja, projetos contratados e em contratação - já se aproximam de R$ 4,5 bilhões, em 800 operações, valor superior ao recorde de R$ 3,4 bilhões registrado em 2024. Com o incremento, a perspectiva é que mais 1.000 empresas acessem o Inovacred.

As condições de financiamento, como taxas, prazos, limites e itens financiáveis, podem variar conforme a linha disponível e o agente financeiro.

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A principal vantagem dessa modalidade, explica o diretor de Inovação da Finep, Elias Ramos, é ampliar o financiamento para micro, pequenas e médias empresas que precisam investir em inovação, mas que podem ter maior dificuldade de acesso às linhas operadas diretamente pela Finep.

"É a modalidade de crédito mais rápida e com maior capilaridade, e que já alcança mais de 800 municípios brasileiros", comenta.

Desde 2013 até o ano passado, o Inovacred já apoiou 3.064 empresas.

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FINEP/CRÉDITO DESCENTRALIZADO/AMPLIAÇÃO
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