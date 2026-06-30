Financiamento imobiliário atinge R$ 17,17 bi em maio, alta de 51,5% em 1 ano, diz Abecip

O financiamento imobiliário atingiu R$ 17,17 bilhões em maio no País. Na comparação com abril, houve um avanço de 1,1%. Já em relação a maio do ano passado, o crescimento foi de 51,5%. Este desempenho foi o segundo melhor resultado para o mês na série histórica.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 30, pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

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As informações consideram as operações de crédito para a compra e para a construção de imóveis com recursos da caderneta de poupança.

Entre janeiro a maio, o crédito imobiliário somou R$ 76,5 bilhões, expansão de 23,9% em relação aos mesmos meses do ano passado.

Já no acumulado dos últimos 12 meses (junho de 2025 a maio de 2026), o setor somou R$ 171,1 bilhões, redução de 3,9% em relação ao período precedente.

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Recursos Livres

No caso das operações de crédito com recursos livres dos bancos, os financiamentos somaram R$ 1,05 bilhão em maio, 30,6% menor que o volume de abril. Comparado ao mesmo período do ano passado, houve queda de 35,4%.

Nos primeiros cinco meses de 2026, essas operações somaram R$ 8,24 bilhões, queda de 2,5% em relação ao volume financiado no mesmo período do ano passado.