Financiamento de veículos tem melhor setembro em 15 anos, aponta Trillia, da B3
O mercado de financiamento de veículos manteve o ritmo forte dos últimos meses e registrou o melhor mês de setembro em 15 anos, mostra levantamento da Trillia, linha de negócios da B3 dedicada a Dados, Analytics e Inteligência Artificial.
No período, foram financiadas 670.675 unidades, o maior volume para o mês desde 2011, de acordo com a pesquisa. Na comparação com setembro do ano passado, houve crescimento de 2,8%. Com isso, o número de veículos financiados no acumulado dos 9 primeiro meses do ano atingiu 5,8 milhões, expansão anual de 9,1%.
O movimento de alta foi puxado pelos veículos novos, com aumento de 9,8%, a 271 mil unidades financiadas. Por outro lado, os usados registram queda de 1,5%, a 400 mil automóveis financiados em setembro.
Na segmentação dos veículos, os auto e comerciais leves somaram 468 mil unidades financiadas no mês passado, crescimento de 4,5% no comparativo de 12 meses. Já as motos caíram 1,5% em igual base de comparação, a 176 mil, de acordo com a Trillia. Os pesados subiram 2,1%, a 26 mil unidades.
"Mesmo em um cenário econômico marcado por volatilidade, o financiamento de veículos continua mostrando força. Só em setembro, a média chegou a 31.937 veículos financiados por dia útil", disse o superintendente de Relacionamento com Clientes na Trillia, Thiago Gaspar.
No monitoramento da Tabela AUTO B3, os preços das transações dos veículos novos registraram queda média de 0,8% no mês e de 2,4% no acumulado de 12 meses. Entre usados, a redução média foi de 1,7% e 5,9%, respectivamente.