Financiamento de veículos tem melhor setembro em 15 anos, aponta Trillia, da B3

O mercado de financiamento de veículos manteve o ritmo forte dos últimos meses e registrou o melhor mês de setembro em 15 anos, mostra levantamento da Trillia, linha de negócios da B3 dedicada a Dados, Analytics e Inteligência Artificial.

No período, foram financiadas 670.675 unidades, o maior volume para o mês desde 2011, de acordo com a pesquisa. Na comparação com setembro do ano passado, houve crescimento de 2,8%. Com isso, o número de veículos financiados no acumulado dos 9 primeiro meses do ano atingiu 5,8 milhões, expansão anual de 9,1%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O movimento de alta foi puxado pelos veículos novos, com aumento de 9,8%, a 271 mil unidades financiadas. Por outro lado, os usados registram queda de 1,5%, a 400 mil automóveis financiados em setembro.

Na segmentação dos veículos, os auto e comerciais leves somaram 468 mil unidades financiadas no mês passado, crescimento de 4,5% no comparativo de 12 meses. Já as motos caíram 1,5% em igual base de comparação, a 176 mil, de acordo com a Trillia. Os pesados subiram 2,1%, a 26 mil unidades.

"Mesmo em um cenário econômico marcado por volatilidade, o financiamento de veículos continua mostrando força. Só em setembro, a média chegou a 31.937 veículos financiados por dia útil", disse o superintendente de Relacionamento com Clientes na Trillia, Thiago Gaspar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No monitoramento da Tabela AUTO B3, os preços das transações dos veículos novos registraram queda média de 0,8% no mês e de 2,4% no acumulado de 12 meses. Entre usados, a redução média foi de 1,7% e 5,9%, respectivamente.