Fim da escala 6 x 1 precisa ser debatido com calma e dentro do Congresso, diz Edinho Silva

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou nesta segunda-feira, 9, que o avanço tecnológico deve levar a uma discussão sobre a redução da jornada de trabalho, mas defendeu que o debate deve ser feito de forma "ponderada" e não no "afogadilho". O fim da jornada 6 X 1 é tido como uma das prioridades do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para 2026.

"É um tema que precisa ser debatido com calma, com ponderação. Penso que o Congresso Nacional é o local mais apropriado para que esse tema seja debatido, porque o Congresso reflete o pensamento da sociedade ... Temos que conversar, temos que debater, não precisa, de fato, tomar nenhuma medida de afogadilho", declarou Edinho em almoço com empresários promovido pelo Lide.

O presidente do PT afirmou, porém, que mudanças tecnológicas como a inteligência artificial (IA) e a robotização fazem parte de um debate mundial. "Teremos que debater como uma sociedade que vai aumentar a capacidade produtiva e diminuir a utilização de mão de obra, como essa sociedade vai se organizar".

Edinho defendeu uma análise de profissões que já estão fora do 6x1 e citou o comércio como setor que ainda funciona nessa jornada. "Há muitas profissões que não trabalham mais na jornada 6x1, e olhar aquelas que ainda trabalham, que é o comércio, principalmente o comércio e áreas de serviço. A partir daí, construir saídas. Acho que o diálogo é o melhor instrumento de construção de consenso", disse.

O petista voltou a defender a regulamentação da inteligência artificial, não só nas eleições. "Temos que regulamentar também no cotidiano do cidadão. Mas o processo eleitoral, se não tiver uma regulamentação dura e efetiva, nós teremos distorções grandes".