O Ministério do Trabalho publicou, nesta segunda-feira, 23, a portaria que estabelece as regras para a implementação do fim da escala de trabalho 6x1 (seis dias de trabalho e um de descanso), cuja primeira etapa entra em vigor em 16 de dezembro.

O texto dá um prazo de 90 dias para que os auditores fiscais do trabalho orientem as empresas sobre as novas regras antes de aplicar multas.

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A portaria confirma dispositivos da emenda constitucional promulgada em outubro pelo Congresso e que foram alvo de flexibilização em liminar concedida pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito de duas ações movidas por confederações que representam setores empresariais.

Segundo a portaria, os trabalhadores terão direito a duas folgas por semana, cada uma com 24 horas consecutivas e uma delas preferencialmente aos domingos.

O texto não determina que os dias de descanso sejam seguidos e ressalta que eles não se confundem com o intervalo mínimo entre jornadas previsto na legislação.

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A portaria diz que acordos ou convenções coletivas poderão estabelecer regimes diferentes de compensação das folgas, desde que seja garantida a média de dois dias de folga por semana dentro do mês. O trabalhador deverá ter pelo menos um dia de descanso após, no máximo, seis dias consecutivos de trabalho.

Na decisão de Dino, que ainda precisa ser confirmada pelo plenário do STF, o ministro afastou as travas semanal e mensal do texto constitucional e indicou que os repousos semanais remunerados deveriam ser definidos mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, desde que preservada a integralidade do direito dois descansos semanais remunerados.

Quantidade de folgas

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A portaria do Ministério do Trabalho estabelece que, nos casos de compensação de folgas, o trabalhador deverá ter pelo menos dois dias de descanso por semana, em média, ao longo do mês. Para calcular o mínimo de folgas, o número de dias do mês será dividido por sete e multiplicado por dois, com arredondamento para cima.

Na prática, isso significaria oito folgas em fevereiro, nove nos meses de 30 dias e dez nos meses de 31 dias.

O texto também proíbe que as férias comecem nos dois dias anteriores a um feriado ou a um dia de descanso semanal, conforme previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

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Escalas de revezamento

A portaria permite o trabalho aos domingos e feriados nas atividades que precisam funcionar continuamente. Para isso, as empresas deverão organizar escalas de revezamento para garantir o descanso dos trabalhadores.

No comércio, ao menos uma folga deverá coincidir com o domingo a cada três semanas. Nas demais atividades, isso deve ocorrer, de preferência, a cada quatro semanas.

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O trabalho nos dias destinados ao descanso deverá ser pago em dobro, a menos que o trabalhador receba uma folga na mesma semana como compensação.

Remuneração e horas extras

A portaria estabelece ainda que a redução da jornada, que cairá para 42 horas semanais a partir de 16 de dezembro e para 40 horas semanais um ano depois, não poderá causar diminuição da remuneração dos trabalhadores.

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O cálculo será feito dividindo o salário mensal por 210 quando a jornada for de 42 horas semanais e por 200 quando cair para 40 horas. A mudança terá reflexos nas horas extras, adicional noturno e outras parcelas calculadas com base no salário-hora.

O texto afirma que trabalhadores com diploma de nível superior que recebam pelo menos 2,5 vezes o teto do INSS (R$ 21.1888,88) ficam dispensados das regras de duração do trabalho e do controle da jornada.

A portaria também permite que o pagamento das duas folgas seja incorporada ao valor da hora trabalhada, com um acréscimo de 16,667% sobre o salário-hora. Nesse caso, o valor deverá ser discriminado no contracheque, sem redução da remuneração mensal do trabalhador.

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Além disso, cláusulas de acordos ou convenções coletivas que contrariem os novos limites de jornada e descanso deixarão de produzir efeitos quando as mudanças entrarem em vigor.

Banco de horas

A portaria também estabelece que os trabalhadores que tiverem horas acumuladas no banco de horas até 15 de dezembro poderão compensá-las com folgas ou receber o pagamento conforme as regras negociadas com as empresas. Para as horas trabalhadas a partir de 16 de dezembro, valerão os novos limites de jornada.

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A empresa deverá avaliar os riscos ocupacionais e atualizar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) ao adotar jornadas prorrogadas ou regimes de compensação.

Prazo de 90 dias para multas

O texto dá um prazo de 90 dias para que os auditores fiscais do trabalho orientem as empresas sobre as novas regras antes de aplicar multas.

O período começa em 16 de dezembro de 2026, quando entram em vigor os dois dias de descanso semanal e a jornada máxima de 42 horas, e será contado novamente a partir de 16 de dezembro de 2027, quando a jornada cai para 40 horas semanais.