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Fila de beneficiários acima de 45 dias é de cerca de 224 mil pedidos, diz ministro

Escrito por Gabriel Hirabahasi e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, disse nesta quinta-feira, 3, que existe cerca de 224 mil pedidos de benefícios da Previdência com mais de 45 dias. Ele chamou esse número de "um resíduo dentro de um conjunto gigantesco".

"A fila de beneficiários acima de 45 dias, que era em fevereiro de 1,8 milhão, se transformou em um resíduo de pouco mais de 200 mil, que são de casos mais complexos", disse em evento no Palácio do Planalto, ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta. "É um resíduo dentro de um conjunto gigantesco que normalmente vai acontecer. Basicamente, sim (é BPC), mas tem um pequeno contingente de aposentadorias", completou.

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O ministro anunciou nesta quinta-feira que o Ministério da Previdência chegou a 1,295 milhão de pedidos por mês em agosto deste ano.

Antes, a média em 2023 era de 897 mil pedidos. Em 2025 chegou a 1,1 milhão.

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INSS/FILA/REDUÇÃO/PREVIDÊNCIA/WOLNEY QUEIROZ
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