A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulgou novas projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nos próximos meses e em 2027. Em relatório, a entidade reduziu as previsões de crescimento da economia de 1,7% para 1,5% em 2026 e de 0,9% para 0,4% em 2027. Também estimou retração de 0,4% no terceiro trimestre, com risco de nova queda no quarto trimestre.

A Fiesp aponta a desaceleração da economia, o risco fiscal e os juros altos como principais fatores para as revisões. Apesar do baixo desemprego, o endividamento recorde das famílias, os juros elevados e a piora das expectativas e das condições financeiras pesaram na análise da entidade. Segundo a Fiesp, esses fatores freiam o consumo e os investimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Além disso, o relatório destaca que a produção industrial caiu 0,8% em setembro e 2,2% no terceiro trimestre. Para o fim do ano, o levantamento da Fiesp indica que as vendas da indústria de transformação cairão 8,2%, na retração mais intensa desde 2015.

Para 2027, a Fiesp projeta estagnação da economia brasileira, atribuída a fatores internos e externos.

Segundo o documento, o ajuste fiscal do governo federal está aquém do necessário, os juros altos permanecerão por mais tempo e o El Niño terá efeitos sobre a produção de alimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A entidade conclui que a queda do PIB "não é o cenário base". Ainda assim, a probabilidade de retração subiu de 5,3% para 19,8% e pode chegar a 40% em cenário de estresse financeiro.