Fiesp: fim da taxa das blusinhas gera concorrência desleal e sabota economia nacional
Escrito por Gabriela Jucá (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 09:03:00 Editado em 13.05.2026, 09:11:44
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), criticou, em nota, o anúncio do fim da chamada "taxa das blusinhas".
A entidade defende que a presidência do Congresso devolva a Medida Provisória (MP) do governo que isenta de impostos o e-commerce internacional. "A medida, se mantida, gera uma concorrência desleal que destrói empregos no Brasil e sabota a economia nacional", afirmou a Fiesp.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Na noite desta terça-feira, 12, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma MP que zera o tributo federal da "taxa das blusinhas", um imposto federal sobre mercadorias importadas de até US$ 50.
Últimas em Economia
publicidade
Mais lidas no TNOnline
publicidade