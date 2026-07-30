Fiemg: Venda direta de gás da União no mercado livre é avanço para indústria

A decisão do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que autoriza a venda direta do gás natural da União ao mercado livre representa um importante avanço para a concorrência e a competitividade do setor produtivo, avalia a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). A medida permite a comercialização do insumo por meio de leilões de curto e longo prazos.

Para a federação, a nova política favorece segmentos intensivos no consumo do insumo, como as siderúrgicas, as metalúrgicas, as químicas e as indústrias de alimentos e bebidas. O Ministério de Minas e Energia calcula que a medida pode reduzir em até 50% o preço do gás da União destinado ao setor produtivo.

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A gerente de Energia da Fiemg, Tânia Santos, ressalta, contudo, que a materialização dos benefícios depende da regulamentação pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em nota, ela afirma que é fundamental garantir o acesso não discriminatório às infraestruturas de escoamento, processamento e transporte, além de avançar no Gas Release e na transparência do mercado.

A Fiemg informou que acompanhará as próximas deliberações da ANP para assegurar que a redução dos custos ao longo da cadeia seja efetivamente percebida pelas indústrias.