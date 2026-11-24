O ministro da Agricultura, André de Paula, afirmou que recebeu com indignação a decisão da União Europeia (UE) de adiar a decisão sobre a reinclusão do Brasil no fornecimento de carne de aves e mel aos países europeus. "Nós ficamos muito frustrados com a reunião. Eu diria que, no meu caso, ficamos indignados com o resultado da última reunião porque nós recebemos uma auditoria que confirmou aquilo que já sabíamos. Do ponto de vista técnico, não havia nada que pudesse justificar o não realistamento do Brasil no que diz respeito a aves e a mel", disse o ministro a jornalistas nesta terça-feira, 24.

O Comitê Permanente de Plantas, Animais, Alimentos e Rações (Scopaff), da União Europeia, adiou na última terça-feira (17) a deliberação sobre o retorno do Brasil à lista de países autorizados a fornecer frango e mel ao bloco. Entretanto, segundo a Comissão Europeia, vários Estados-membros solicitaram esclarecimentos adicionais sobre o sistema implementado para o Brasil, adiando a decisão para o próximo encontro do colegiado, previsto para entre 7 e 8 de dezembro.

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De Paula destacou o diálogo junto à UE envolve, além do Ministério da Agricultura, o Ministério das Relações Exteriores. "O Itamaraty tem se envolvido e o próprio presidente Lula porque não dá para aceitar esse tratamento. Eu vou aguardar essa resposta", acrescentou sobre a necessidade de resposta da UE. "Estamos, pelos diversos canais, manifestando a nossa preocupação e o nosso inconformismo com esse tratamento que o Brasil tem recebido", apontou.

As exportações de carnes e produtos de origem animal do Brasil aos países europeus estão suspensas desde 3 de setembro, após o País ter sido retirado do grupo de nações que cumprem o regulamento de antimicrobianos do bloco e podem exportar proteínas animais ao bloco. No fim de agosto, autoridades sanitárias europeias realizaram uma auditoria na cadeia avícola e de mel brasileiras a fim de auferir os controles quanto ao uso de antimicrobianos na produção. O relatório publicado pela Direção-Geral de Saúde e Segurança dos Alimentos da Comissão Europeia (DG Santé) considerou satisfatória a qualidade do sistema brasileiro no controle de uso de antimicrobianos na produção das cadeias de carne de aves e mel. O relatório ainda precisa ser avaliado pelo Scopaff e validado pela Comissão Europeia.