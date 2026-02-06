FGV: mão de obra mais cara acelera inflação da construção no IGP-DI de janeiro

A alta no custo da mão de obra acelerou a inflação da construção no Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de janeiro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 6. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) passou de um avanço de 0,21% em dezembro para uma elevação de 0,72% em janeiro.

Segundo Matheus Dias, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), o INCC foi impulsionado "por reajustes salariais da mão de obra, associados à elevação do salário mínimo e às condições do mercado de trabalho, com destaque para Belo Horizonte".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços saiu de uma alta de 0,14% em dezembro para uma elevação de 0,36% em janeiro. O custo dos Materiais e Equipamentos passou de um aumento de 0,15% em dezembro para elevação de 0,35% em janeiro, enquanto os Serviços saíram de alta de 0,14% para elevação de 0,49%.

Já o índice que representa o custo da Mão de Obra saiu de uma elevação de 0,29% em dezembro para uma alta de 1,22% em janeiro.