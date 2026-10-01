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FGV: IPC-S sobe 0,67% no encerramento de setembro, após anotar queda de 0,37% em agosto

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas subiu 0,67% no encerramento de setembro, após alta de 0,52% na terceira quadrissemana e recuo de 0,37% em agosto. O índice acumula agora alta de 3,95% nos últimos 12 meses.

O índice veio acima do teto das expectativas da pesquisa Projeções Broadcast, que iam de 0,55% a 0,61%, com mediana de 0,60%.

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Nesta leitura, houve avanço em quatro dos oito grupos que compõem o IPC-S: Alimentação (0,58% para 1,00%), Habitação (1,86% para 1,99%), Transportes (-0,09% para -0,04%) e Educação, Leitura e Recreação (-1,12% para -0,23%).

Por outro lado, houve alívio nos grupos de Saúde e Cuidados Pessoais (0,19% para 0,17%), Despesas Diversas (1,02% para 0,08%) e Comunicação (0,21% para -0,02%), O grupo Vestuário repetiu a variação da terceira quadrissemana, de 0,30%.

Influências

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As maiores influências de alta do índice partiram de tomate (24,02% para 29,64%), batata-inglesa (13,69% para 23,09%), tarifa de eletricidade residencial (8,64% para 8,76%),passagem aérea (-2,10% para 4,83%) e condomínio residencial (1,30% para 2,51%).

Na outra ponta, puxaram o índice para baixo gasolina (-0,14% para -0,35%), automóvel novo (-0,12% para -0,46%), seguro facultativo para veículo (-1,90% para -2,68%), mamão papaya (-15,11% para -10,55%) e cinema (-33,38% para -33,03%).

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