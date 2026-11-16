FGV: IPC-S sobe 0,38% na 2ª quadrissemana de novembro, mesma taxa da 1ª Quadri

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas registrou alta de 0,38% na segunda quadrissemana de novembro, mesma taxa apurada em igual leitura do mês. O indicador acumula agora alta de 4,24% nos últimos 12 meses.

Houve avanço em três das oito grupos de despesa que compõem o IPC-S nesta quadrissemana: Alimentação (1,07% para 1,30%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,22% para 0,31%) e Despesas Diversas (-0,04% para -0,02%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em contrapartida, perderam força: Educação, Leitura e Recreação (1,07% para 0,87%), Vestuário (0,54% para 0,32%) e Transportes (0,08% para -0,13%). Os grupos Habitação (-0,05%) e Comunicação (0,05%) repetiram as taxas da apuração anterior.

Influências

As maiores influências que puxaram o índice para cima partiram de tomate (19,75% para 28,43%), passagem aérea (6,25% para 4,12%), cebola (11,44% para 14,20%), plano e seguro de saúde (repetiu a taxa de 0,41%) e refeições em bares e restaurantes (0,26% para 0,55%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na outra ponta, influenciaram o IPC-S para baixo tarifa de eletricidade residencial (-1,82% para -1,09%), seguro facultativo para veículo (-2,71% para -2,55%), tarifa de ônibus urbano (0,21% para -1,39%), leite tipo longa vida (-1,40% para -1,80%) e gasolina (0,04% para -0,13%).