FGV: IPC-S desacelera em todas as sete capitais pesquisadas na 1ª quadrissemana de outubro

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em todas as sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de outubro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice subiu para 0,39% na passagem do encerramento de setembro para o início de outubro, resultado abaixo do registrado na divulgação anterior, de 0,67%.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Porto Alegre (0,66% para 0,24%). Em seguida, aparecem Brasília (0,35% para 0,28%), São Paulo (0,67% para 0,32%), Belo Horizonte (0,67% para 0,40%), Salvador (0,58% para 0,44%), Rio de Janeiro (0,93% para 0,69%) e Recife (0,80% para 0,73%).