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ECONOMIA

FGV: IPC-S desacelera em seis das sete capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de maio

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 08:44:00 Editado em 19.05.2026, 13:05:04
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O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em seis das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de maio, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira (19). O índice teve alta de 0,66%, resultado abaixo do registrado na última divulgação, de 0,75% na primeira quadrissemana de maio.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Salvador (0,96% para 0,87%) e no Rio de Janeiro (1,02% para 0,78%). Em seguida, aparecem São Paulo (0,68% para 0,65%), Porto Alegre (0,70% para 0,64%), Belo Horizonte (0,72% para 0,63%) e Brasília (0,66% para 0,62%).

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Nesta leitura, não houve variação no índice em Recife (0,63% para 0,63%).

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