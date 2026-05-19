FGV: IPC-S desacelera em seis das sete capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de maio

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em seis das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de maio, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira (19). O índice teve alta de 0,66%, resultado abaixo do registrado na última divulgação, de 0,75% na primeira quadrissemana de maio.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Salvador (0,96% para 0,87%) e no Rio de Janeiro (1,02% para 0,78%). Em seguida, aparecem São Paulo (0,68% para 0,65%), Porto Alegre (0,70% para 0,64%), Belo Horizonte (0,72% para 0,63%) e Brasília (0,66% para 0,62%).

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Nesta leitura, não houve variação no índice em Recife (0,63% para 0,63%).