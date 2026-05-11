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ECONOMIA

FGV: IPC-S desacelera em seis das sete capitais pesquisadas na 1ª quadrissemana de maio

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em 11.05.2026, 08:25:00 Editado em 11.05.2026, 08:33:56
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O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em seis das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de maio, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice teve alta de 0,75%, resultado abaixo do registrado na última divulgação, de avanço de 0,88%.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu no Rio de Janeiro (1,18% para 1,02%), seguida por Salvador (1,20% para 0,96%). Depois, aparecem Belo Horizonte (0,85% para 0,72%), Porto Alegre (0,83% para 0,70%), São Paulo (0,78% para 0,68%) e Recife (0,96% para 0,85%).

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Nesta leitura, houve variação nula em Brasília (0,66% para 0,66%).

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1ª QUADRISSEMANA Capitais FGV IPC-S Maio
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