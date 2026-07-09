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ECONOMIA

FGV: IPC-S desacelera em cinco das sete capitais pesquisadas na 1ª quadrissemana de julho

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em 09.07.2026, 08:49:00 Editado em 09.07.2026, 08:59:58
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O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em cinco das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de julho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira (9). O índice subiu 0,31%, resultado abaixo do registrado na última divulgação, de 0,36%, na passagem do encerramento de junho para julho.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Recife (-0,04% para -0,17%). Em seguida, aparecem Salvador (0,08% para -0,03%), Belo Horizonte (0,43% para 0,35%), Porto Alegre (0,70% para 0,64%) e São Paulo (0,33% para 0,26%).

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Houve, por outro lado, aceleração em Brasília (0,56% para 0,65%) e Rio de Janeiro (0,14% para 0,17%).

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1ª QUADRISSEMANA FGV IPC-S julho
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