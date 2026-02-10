FGV: IPC-S desacelera em cinco das sete capitais pesquisadas na 1ª quadrissemana de fevereiro

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em cinco das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de fevereiro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice como um todo repetiu a variação de 0,59%, na passagem da quarta quadrissemana de janeiro para a primeira de fevereiro.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Recife (0,56% para 0,40%). Em seguida, aparecem Salvador (0,74% para 0,65%), Belo Horizonte (1,04% para 0,95%), Rio de Janeiro (0,95% para 0,86%) e São Paulo (0,88% para 0,84%).

Houve, por outro lado, redução da queda em Brasília (-0,67% para -0,23%) e leve avanço em Porto Alegre (0,18% para 0,22%).