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FGV: IPC-S cai 0,66% na 2ª quadrissemana de maio, ante alta de 0,75% na 1ª leitura do mês

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 09:03:00 Editado em 18.05.2026, 09:12:23
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O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas arrefeceu a 0,66% na segunda quadrissemana de maio, após alta de 0,75% na primeira quadrissemana e de 0,88% no fechamento em abril. Com o dado divulgado nesta segunda-feira, 18, o indicador acumula alta de 4,17% nos últimos 12 meses.

Houve moderação em quatro dos oito grupos que compõem o IPC-S nesta leitura: Alimentação (1,40% para 1,35%), Saúde e Cuidados Pessoais (1,08% para 0,87%), Educação, Leitura e Recreação (0,31% para 0,30%) e Transportes (0,63% para -0,15%).

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Em contrapartida, ganharam força: Despesas Diversas (0,07% para 0,88%), Habitação (0,59% para 0,85%), Vestuário (-0,01% para 0,09%) e Comunicação (0,00% para 0,06%)

Influências

As maiores influências que puxaram o índice para baixo partiram de gasolina (1,46% para -0,53%), etanol (-0,91% para -3,39%), café em pó (-2,01% para -2,28%), maçã (-3,86% para -4,67%) e frango em pedaços (-0,88% para -1,34%).

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Na outra ponta, puxaram o índice para cima batata inglesa (9,20% para 19,05%), leite tipo longa vida (15,16% para 12,20%), perfume (6,08% para 6,52%), tarifa de eletricidade residencial (1,08% para 2,23%) e serviços bancários (0,00% para 1,57%).

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