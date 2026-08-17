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ECONOMIA

FGV: IPC-S cai 0,39% na 2ª quadrissemana de agosto, após queda de 0,05% na 1ª prévia

Escrito por Gabriela Jucá (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas recuou 0,39% na segunda quadrissemana de agosto, após queda de 0,05% na primeira quadrissemana. O índice acumula agora alta de 3,91% nos últimos 12 meses.

Houve alívio em três dos oito grupos que compõem o IPC-S nesta leitura: Habitação (0,41% para -1,29%), Educação, Leitura e Recreação (0,50% para -0,13%) e Comunicação (0,05% para -0,80%).

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Em contrapartida houve avanço nos grupos Despesas Diversas (0,70% para 1,65%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,13% para 0,20%), Transportes (-0,39% para -0,26%), Vestuário (-1,49% para -1,29%) e Alimentação (-0,52% para -0,36%).

Influências

As maiores influências que puxaram o índice para baixo partiram de tarifa de eletricidade residencial (0,70% para -8,00%); tomate (-28,79% para -27,75%); batata-inglesa (-23,98% para -27,71%); gasolina (-1,28% para -1,11%) e passagem aérea (5,08% para -2,63%).

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Na outra ponta, puxaram o índice para cima cigarros (6,15% para 13,90%); plano e seguro de saúde (0,47% para 0,46%); mamão papaya (8,09% para 9,58%); leite tipo longa vida (2,81% para 2,30%) e seguro facultativo para veículo (-0,31% para 1,71%).

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2ª QUADRISSEMANA agosto FGV IPC-S
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